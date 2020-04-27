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فرع مركز مكافحة الأمراض مصراتة يستلم جهاز للكشف عن فيروس كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استلم فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة أمس الأحد جهاز تحليل للكشف على فيروس كورونا PCR وذلك ضمن خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق لتجهيز مختبر متكامل بالفرع لرفع إمكانيات وجاهزية فرع مصراتة.

وبحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق قام فوزي اونيس رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بزيارة للفرع وقف من خلالها على تجهيزات الفرع وتزويده بمعدّات خاصة بالعمل الميداني للكشف والتحليل المختبري.

وصرح اونيس أن الوزارة ستطلق برنامجاً تدريبياً للكوادر الطبية للرفع من قدرات الكادر الطبي العامل بالمختبر لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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