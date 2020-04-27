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الصليب الأحمر يتصدق على 400 أسرة نازحة و100 أسرة متضررة في زليتن

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا، أنها ستبدأ بتوزيع الصدقات على 400 أسرة نازحة و 100 أسرة متضررة في زليتن، ابتداء من الخميس المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الصدقات عبارة عن مواد غذائية ومواد تنظيف، وسيتم توزيعها بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي فرع زليتن.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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