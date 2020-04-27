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«دردور»: سنخلص «ترهونة» قريباً أما «مرتزقة» جنوب طرابلس فمتروكين للموت البطيء

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

بشَّر فرج دردور، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “باحث ومحلل سياسي”، من سماهم “النازحين من بنغازي” في إشارة إلى “شورى بنغازي” بأن عودتهم باتت قريبة إلى بنغازي، على حد زعمه، وقال: “نبشر النازحين من بنغازي، بأن عودتهم باتت قريبة بعد توسيع دائرة العمليات العسكرية للجيش الليبي الشرعي شرقا ضد المليشيات القبلية والمرتزقة بقيادة المتمرد حفتر” على حد زعمه.

أضاف “دردور” المقيم في “اسطنبول” والمعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، تحت عنوان: “بشائر الخير بدأت وعلى الباغي تدور الدوائر..”: “لن يكون هناك رحمة مع الاحتلال المصري لشرق البلاد، وخاصة الذين تحصلوا على وثائق مزورة من السلطات المحلية هناك، والتي صاروا بموجبها مواطنيين ليبيين، ومنهم اعضاء في مجلس النواب وفي الاجهزة الامنية.” على حد قوله.

وتابع “دردور”: “ستجرى محاكمات عادلة لكل من دعم التمرد ويستثنى من ذلك الكشاكة، شرط ان يواصلوا تكشيكهم لسلطة العاصمة الشرعية، وهذا الأمر سيكون متاحا، بالنسبة لترهونة سيتم تخليصها قريبا من العصابات الاجرامية الكاتمة لانفاسها، واما المرتزقة الذين في جنوب طرابلس فهم متروكون للموت البطيء والاستسلام” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الليبيين يدركوا أنه اي اخواني او مليشاوي هو نفر كذاب فلن يصدقه الليبيين فافتري براحتك كافتراء باشاآغا باستعمال الجيش الغاز المحرم دوليا وابنح كنبح براقش فانتم وبراقش نفس المكانه لدي الليبيين فما جنته براقش علي أهلها وعلي نفسها هو ما جنته وستجنيه مليشيات النفاق والشقاف علي نفسها وعلي مدينتي طرابلس ومصراته فبراقش نبحت وهي لا تدرك عاقبة نبحها كيف تكون او الي ماذا ستاؤل ومليشيات النفاق والشقاق تحدت الليبيين ولا تعلم عاقبة تحديها أين ستوصل بها فمليشياتها الشقاق والنفاق التي تعث فسادا وقتلا وتشريدا في المدن الليبيه فلن تكون مدنها في مآمن من غضب الشعب عندما تحل بها الهزيمه المحققه بالمليشيات علي يد الجيش فبراقش لأنها حيوان ينبح بالفطره علي الغرباء ولم تكن لتعي نتيجة نبحها بان ذلك سيجعل الغزاة للقريه يكتشفوا اين اختفوا السكان بعد تركهم للقريه وأختبأهم بالكهف خوفا من بطش الغزاة وكادت تنجو هي واصحاب القريه وخاصه عندما الغزاة لم يجدوا احد بالقريه هموا بمغادرتها ولكن بنبحه منها أستدلوا علي الكهف الذي كانت تقف امامه وكان به سكان القريه فتم قتلها وقتل سكان القريه لقد جنت علي نفسها براقش

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