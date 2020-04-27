مركز مكافحة الأمراض يكشف عن عدد المصابين بالحصبة والحصبة الألمانية في البلاد

ليبيا – أصدرت مراقبة مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأحد تقريرا عن شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

المراقبة أوضحت عبر للمكتب الإعلامي للمركز الوطني أن حالات الاشتباه بلغت 89 حالة فيما وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالحصبة 15 حالة.

وأضافت أن الحالات المؤكد إصابتها بالحصبة الألمانية 4 حالات و3 حالات إصابة مزدوجة.

وأشار التقرير إلى عدم وجود حالات وفاة،مبينا أن نسبة الإصابة للأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة بلغت 47% فيما وصلت نسبة الإصابة بين 1 و 5 سنوات 53 %.

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