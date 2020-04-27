العباني: الهدنة مع المليشيات فرصة لها لإعادة ترتيب أوراقها وتجميع شتاتها والتقاط أنفاسها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الهدنة الإنسانية عادة ما تتم بموجب اتفاق بين جيوش متحاربة وفقا للنظم والقوانين العسكرية المعمول بها، مشيرا إلى أن ما يجري في ليبيا ليس حربا بالمفهوم العسكري.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أوضح أن ما يحدث في ليبيا هو قتال بين عسكريين تخرجوا من أكاديميات عسكرية وتشربوا العلوم والأعراف والنظم العسكرية ومدنيين حملوا السلاح لا يفقهون من العسكرية إلا إطلاق النار وأن أغلبهم مجرمون وأن عليهم تسليم أسلحتهم ومن ثم إيداعهم السجون ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

ورأى عضو مجلس النواب أن الهدنة مع المليشيات فرصة لها لإعادة ترتيب أوراقها وتجميع شتاتها والتقاط أنفاسها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية