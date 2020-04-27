بلدية طبرق تكشف حقيقة خروج الخاضعين للحجر الصحي من الفنادق

نفى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ما تردد حول خروج بعض الخاضعين للحجر الصحي من الفنادق الخاصة بالحجر.

وأكد بوالخطابيه على دور لجنة مكافحة كورونا ومديرية الأمن في حماية الفنادق المخصصة للحجر مشددا على أنها تقوم بواجبها على أكمل وجه كذلك رجال القوات المسلحة نافيا ما تردد من أنباء حول خروج بعض العالقين من هذه الفنادق بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

وأصدر بوالخطابيه تعليماته باستقبال أي ليبي عالق في مصر من أي بلدية في ليبيا بفنادق طبرق الخاصة بالحجر الصحي وهي دار السلام، باب طبرق، زين، اكاكوس مطالبا الجميع بالمحافظة وعدم الاختلاط والزيارات واحترام رجال الأمن والانصياع للتعليمات الصادرة أثناء فترة الحجر لمدة 14 يوم