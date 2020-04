أمن المرج يستقبل شحنة مستلزمات طبية للوقاية من كورونا

أعلنت مديرية أمن المرج، الإثنين، أنها استلمت أمس شحنة مستلزمات للوقاية من فيروس كورونا وعدد من الأغطية والمفروشات، كدعم لرجال الأمن، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح مدير مديرية أمن المرج وهبي الرخ، فى تدوينة عبر صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه المستلزمات ستساعدهم في مقر الحجر الصحي، وستساعد عناصر المديرية لضبط الأمن بالصورة الصحيحة ورفع من كفاءة العمل الأمني في جميع المفترقات والميادين والشوارع العامة والرفع من معنوياتهم .

