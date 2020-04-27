العيساوي يحدد «تسعيرة» 16 سلعة غذائية

حددت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الحد الأقصى لأسعار 16 سلعة غذائية.

ووفق قرار صادر عن الوزير المفوض علي العيساوي، فإنه «يقفل المخالف لهذه الأسعار بأمر من مأمور الضبط القضائي المختص، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن الشهر».

وأشار العيساوي إلى «سحب رخصة المزاولة من مكتب الترخيص إذا تكرر الفعل»، ملزما «كل من يبيع هذه السلع وضع تسعيرة لها في مكان بارز من المحل، بحيث يتمكن عامة الجمهور من الاطلاع عليها».

ووفق قرار وزير الاقتصاد المفوض، فقد تحدد 9 دنانير قيمة 30 بيضة مائدة، و 4 دنانير للتر الحليب المعقم، و3.5 دنانير للتر الحليب المبستر، و70 دينار لـ50 كيلو دقيق، على أن يبلغ سعر كيلو الدقيق 1.75 دينار.

وحسب التسعيرة الجديدة، فقد بلغ سعر كيلو السكر 2.5 دينار، وكيلو لحم الدجاج المجلي 9 دنانير، ولحم الدجاج المجكد 7.5 دنانير، ولحم البقر وطني ومستورد بالعظام 25 دينار، ولحم الضان المستورد 16 دينار.ودعا القرار الأجهزة الضبطية المختصة إلى «متابعة تنفيذ القرار، الذي سيجري مراجعته كل 3 أشهر».

ويم الخميس الماضي، بحث العيساوي مع عدد من عمداء البلديات عملية توريد السلع وانسيابها بالسوق المحلي وتحديد أسعارها وسبل مراقبتها، وآلية نقل اﻹختصاصات للبلديات .



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