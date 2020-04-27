تجهيز مراكز لعلاج المصابين بـ«كورونا» في غريان ونالوت وسبها

أعلنت وزارة الصحة في حكوم الوفاق تجهيز مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلديات الزنتان وغريان ونالوت ويفرن وسبها.

وتسلم عمداء البلديات إمدادات وعتادا طبيا لتشغيل تلك المراكز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وجرى تكليف بعض الشركات بأعمال إنشاء تلك المراكز ضمن خطة الاستجابة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.

وتحدث عدد من المسؤولين في القطاع الصحي بتلك البلديات في مقطع فيديو نشرته صفحة الوزارة، كاشفين عن أن نسة الإنجاز في تهيئة تلك المراكز تتراوح بين 80 و85%، كما أشاروا إلى توفير أسرة رعاية وإيواء لها، إضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج المصابين.

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وأمس الأحد، انتهت وزارة الصحة من تجهيز مركز لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بالفيروس في مستشفى صرمان التعليمي، ويضم 16 سرير إيواء وأربعة أسرَّة عناية مركزة، وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة شفط سوائل وعربات لنقل المعدات والمستلزمات.

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