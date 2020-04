ضبط مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات بسوق الدريبي

أعلن مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، الإثنين، أنه قام بجولة تفتيشية على سوق الدريبي للمواد الغذائية والعطرية رفقة لجنة مديرية أمن طرابلس والحرس البلدي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم ضبط بعض السلع التي تحتوي على مواد محظورة بالإضافة إلى عدم تطابق المخازن للمواصفات القياسية، وضبط ألبان معروضه خارج الثلاجة.

وأشار المكتب إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل عناصر الحرس البلدي وتسجيل المخالفات.

