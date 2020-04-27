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بعد استجلاب الأتراك والمرتزقة السوريين .. بيت المال: نحن أصحاب حق وأرض وعلى قوات حفتر  الرجوع

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24  – متابعات

زعم رئيس المجلس العسكري مصراتة، وآمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابعة لقوات حكومة الوفاق، إبراهيم بيت المال، أن النصر قريب على ما وصفهم بـ”الغزاة المعتدين”.

بيت المال قال في تصريحات تلفزيونية “نشد على أيدي قواتنا المرابطة، ونرفع من معنوياتهم، ونعدهم بأن النصر قريب على قوات حفتر المعتدين، حسب وصفه .

وذكر موجهًا حديثه لما وصفه بـ”العدو” نقول للعدو ارجع من حيث أتيت، لأننا نحن أصحاب هذه الأرض، ونحن أصحاب القضية، ونحن على حق، وسننتصر قريبًا بإذن الله”.

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي، أعلنت، اليوم الإثنين، أن سيطرة الجيش الوطني على العاصمة طرابلس باتت وشيكة وأن أيام المجموعات المسلحة المسيطرة عليها أصبحت معدودة.

وقالت الشعبة، “نبشر كافة الليبيين أن تحرير العاصمة من براثن الإرهابيين المتحالف مع الغزاة الأتراك قد اقترب وأن أيامهم أصبحت معدودة وسنحتفل بالنصر المُؤزر بساحة الشهداء قريبا بعون الرحمن”.
ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل 2019 معركة تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة المسيطرة عليها منذ سقوط النظام السابق عام 2011.

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  • انت متخلف عقلى يابيت الملل وعبد المال فاى انتصار ياحمار وانتم ياخوان كلاب النار هزمتم فى كل مكان فى مصر والسودان اين مرشدكم الضال واين البشير الحقير كلهم فى السجون وكذلك مهما استدنجتم بالمعتوه فهو اغبى منكم وباع السوريين فى حلب وادلب واوهمهم بقدرة جرذ على هزيمة الاسد والنتيجة مئات الالاف من السورين فى المخيمات على الحدود يتاجر بهم ويدفهم للتهلكة فى هجرة غير شرعية لاوربا اما انتم معشر صهاينة ليبيا فلا حاضنة شعبية لكم وبشهادة من معكم حيث قال السويحلى ان الاخوان لايمثلوا سوى 7 % فقط وسيعود لحجمهم الطبيعى فمهما جلبتم من ارهابيين من كل مكان فنهايتكم معروفة مثل البواغيز فى سوريا ومخيم الهول لاخوانكم الدواعش والسحق مثل اخوانكم الارهابيين فى سيناء والسجن مثل اخوان البشير فى السودان جهز نفسك ياحقير لنفس المصير ان يغنى عنك مال بيتك الحرام ياحمار

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