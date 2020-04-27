شركة الكهرباء تباشر أعمال صيانة بالجنوب

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن فرقة الصيانة سبها أجرت أعمال الكشف على محطة تراغن المجرورة ومحول غدوة بالجنوب الليبي.

وأوضحت في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «أعمال الصيانة شملت استبدال الموصلات في محول تراغن وتشغيل المحول بنجاح». ويعمل فنيو الصيانة في أنحاء مختلفة من البلاد وسط ظروف استثنائية ما بين انتشار فيروس كورونا، والاعتداءات المتكررة على مرافق الشركة.

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وناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين، ليل الأحد – الاثنين – التدخل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح. وأهابت الشركة بـ«أبناء الوطن الخيرين ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي»..

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