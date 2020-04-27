النهر الصناعي :عودة المياه لطرابلس نهاية اليوم

رجح جهاز النهر الصناعي عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية اليوم الاثنين.

وبين جهاز النهر الصناعي “منظومة الحساونة سهل الجفارة” أن الكوادر الفنية بموقع الشويرف وإدارة المنطقة الجنوبية بالمنظومة تمكنت من استكمال أعمال استبدال الصمام الذي تعطل بشكل مفاجئ يوم الخميس الماضي والذي أصبح من اللازم استبداله حرصاً على سلامة محطة التحكم بالتدفق من أعطال جسيمة يصعب صيانتها وخفض معدل تدفق المياه إلى (50%) حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بأعمالها.

وأضاف الجهاز أنه لولا كثرة التوصيلات الغير قانونية على طول المسار الشرقي بباقي المدن لكانت نسبة هذا التدفق تكفي نصف احتياج مدينة طرابلس من المياه.

وأوضح الجهاز أن فرق التشغيل باشرت في زيادة معدل التدفق مرجحة عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها نهاية اليوم الاثنين.

وشددت إدارة المنظومة وكافة الكوادر الفنية على الحرص على استمرار تدفق المياه إلى أغلب المدن بالمنطقة الغربية والسعي إلى كل الخيارات والحلول المتاحة لهذه الغاية في ظل ظروف أمنية سيئة وصراعات مسلحة واعتداءات مستمرة كانت لها الدور الرئيسي في انقطاع المياه عن المدن وتوقف أعمال الصيانة المجدولة للمضخات الغاطسة بالآبار وصمامات التحكم بالتدفق لتشكل عجز بالإمداد المائي وتهالك بالصمامات مما أربك سير العمليات التشغيلية وجعلها في وضع حرج جداً .