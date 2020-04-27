«دبرز»: «التفويض» يناسب أكثر «الحيوانات» التي لا تتمتع بالعقل

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري ومبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” إلى دول المغرب العربي، بلقاسم دبرز، تفويض القبائل والمدن والمكونات الاجتماعية الليبية، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، لقيادة شئون البلاد، وانتشالها من الأزمة، وقال: “مصطلح التفويض غريزى يصلح لمجتمع الحيوانات التى لم يميزها الله بزينة وميزة العقل وقائد القطيع يفوض بالفطرة اما لانه الاقوى أو الاشرس أو الاكبر” على حد قوله.

أضاف “دبرز” المؤيد للوجود التركي في ليبيا، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “أما الانسان والحمد لله كرمه الله بأن خلقه فى احسن صورة وميزه على باقى المخلوقات بنعمة العقل التى تمكنه من التفريق بين الحلال والحرام والحق والباطل والصح والغلط والصالح والطالح وكل المتناقضات” على حد قوله.