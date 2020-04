أكدت مصادر صحفية، الإثنين، أن عملية إيريني تتعقب سفينة تركية قبالة السواحل الليبية.

