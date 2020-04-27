1.09 مليار دولار إيرادات النفط في مارس.. وتراجع الصادرات بنسبة 92%

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إيرادات من المنتجات النفطية في شهر مارس الماضي بلغت 1.093 مليار دولار أميركي، بعد تحصيل إيرادات مستحقة من مبيعات شهر يناير.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان أن «الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 92.30 %الأمر الذي كبد الاقتصاد الوطني خسائر هائلة»، مشيرة إلى انخفاض المنتجات النفطية الى الصفر خلال شهر مارس نتيجة توقف المصافي بسبب الاقفالات غير القانونية.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الماضي حالة «القوة القاهرة»، بعد يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ «البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، واتهت المؤسسة « القيادة العامة، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بالوقوف وراء هذه «الإقفالات غير القانونية».

وقال رئيس مؤسسة النفط مصطى صنع الله «تكبدت ليبيا خسائر هائلة خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الاقفالات غير القانونية التي طالت العديد من منشآت النفط والغاز». ونبه صنع الله إلى أن «التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤدي إلى أضرار ماديّة كبيرة، ممّا سيكلّفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة»، وحذر من أن «الانخفاض في الإيرادات سيؤدي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة»

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي مؤخرا بمعدل 200 مليون قدم مكعب يوميا بسبب إقفال صمام سيدي السائح، وفق بيانات مؤسسة النفط. فيما ناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين، ليل الأحد – الاثنين – التدخل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

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