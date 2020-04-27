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أطباء بلا حدود : حياة 1500 مهاجر محتجز في ليبيا معرضة للخطر في ظل تفشي كورونا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود سلوى أبو شقرا، اليوم الإثنين، إن وضع المهاجرين في ليبيا يتحول من سيئ إلى أسوأ في ظل وجود فيروس كورونا وتصاعد النزاع هناك .

أبو شقرا أوضحت أن ليبيا ليست بلداً آمناً للمهاجرين واللاجئين حيث يتعرضون فيها لمخاطر شديدة تهدد حياتهم، كالاعتقال التعسفي والاحتجاز لأجل غير مسمى والعنف والاستغلال الشديد.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه في ضوء اشتداد القتال، وتناقص حضور المنظمات الإنسانية، وتعليق رحلات الإجلاء الجوية من ليبيا، وغياب سفن الإنقاذ البحري التابعة للمنظمات غير الحكومية فاللاجئين والمهاجرين قد باتوا عالقين في ليبيا ومعرضين للخطر أكثر من أي وقت مضى، موضحة أن الأغلبية منهم ليسوا في مراكز احتجاز رسمية إنما محتجزون في مراكز غير رسمية ومعتقلات أو يصارعون للبقاء على قيد الحياة في المدن الرئيسية.

ولفتت إلى أن هناك نحو 1500 شخص في مراكز الاحتجاز الرسمية الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وهم معرضون لمخاطر كبيرة في حال تفشي فيروس كورونا في ظل استحالة تطبيق أية إجراءات وقائية مثل التباعد بين الأشخاص.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • سيتم إعتقال السوريين والسوريات واللبنانيين واللبنانيات بالسلاح في ليبيا ـ وسيتم تحويلهم على التحقيق العسكري الليبي بتهمة التجسس لصالح أنظمة شيعية ـ
    وعلى المواطنين الليبيين الأتصال بالجهات المسلحة داخل البلديات طرد أي مستأجر سوري أو فلسطيني أو لبناني ـ شر طردة ـ بسبب عمالتهم القذرة للأنظمة الشيعية والصهاينة ومحاولة تمليك العقارات الليبية والاسكان للأتراك .

    رد

  • سيتم إعتقال السوريين والسوريات واللبنانيين واللبنانيات بالسلاح في ليبيا ـ وسيتم تحويلهم على التحقيق العسكري الليبي بتهمة التجسس لصالح أنظمة شيعية ـ
    وعلى المواطنين الليبيين الأتصال بالجهات المسلحة داخل البلديات طرد أي مستأجر سوري أو فلسطيني أو لبناني ـ شر طردة ـ بسبب عمالتهم القذرة للأنظمة الشيعية والصهاينة ومحاولة تمليك العقارات الليبية والاسكان للأتراك .

    .youtube.com/watch?v=haohWm3-9As

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