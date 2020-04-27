أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن ليبيا تشهد قتال بين عسكريين تخرجوا من أكاديميات عسكرية وتشربوا العلوم والأعراف والنظم العسكرية ومدنيين حملوا السلاح لا يفقهون من العسكرية إلا إطلاق النار.

وأوضح العباني لوكالة سبوتنيك أن غالبية التشكيلات المسلحة التي تقاتل في صفوف الوفاق “مجرمون، (حسب وصفه) وأن عليهم تسليم أسلحتهم، ومن ثم إيداعهم السجون ومحاكمتهم محاكمة عادلة”.

وقال العباني إن الهدنة مع ما يصفها بـ”المليشيات”، فرصة لها لإعادة ترتيب أوراقها وتجميع شتاتها والتقاط أنفاسها مضيفا أن الهدنة عادة ما تتم بموجب اتفاق بين جيوش متحاربة، وفقا للنظم والقوانين العسكرية المعمول بها، وإنما ما يجري في ليبيا ليس حربا بالمفهوم العسكري.