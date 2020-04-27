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عمليات إيريني تباشر فعليا قبالة الساحل الليبي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال موقع تتبع حركة السفن والطائرات في منطقة البحر المتوسط المعروف باسم “ملرادر” إنه تابع مهمة جديدة لطائرة تابعة لعملية المراقبة الأوروبية إيريني.

وذكر الموقع أن الطائرة المخولة بالمراقبة قامت بجولة فوق الجزء الشرقي من بحر ليبيا وظلت تراقب سفينة الشحن التركية “باريبالي” التي أبحرت من تركيا في طريقها إلى منطقة طرابلس.

تجدر الإشارة إلى أن هدف عملية إيريني هو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا .

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج كان قد أعلن رفضه في وقت سابق لعملية ايريني موجهاً رسالته إلى مجلس الأمن قائلا إنه لم يجرِ التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية وأن الاتحاد الأوروبي يُغفل مراقبة الجو والحدود البرية.

وتهدف عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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