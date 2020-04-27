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المرج تستلم تجهيزات لمقار العزل في المدينة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مديرية أمن المرج شحنة من النواقص والأساسيات التي تحتاجها اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية.

وقال مدير مديرية أمن المرج العقيد وهبي الرخ لـ218 إنَّ الشحنة تأتي في إطار الدعم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية نظرا لما تعانيه اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء كورونا من بعض نواقص الحجر الصحي للجنتي الأزمة والطوارئ في المدينة.

وتشمل الشحنة مراتب وأغطية وأجهزة تدفئة لتأمين أساسيات الحجر إضافة لأدوات رش ولباس طبي وخيم وغيرها.

من جانبه أثنى رئيس قسم المخازن بوزارة الشؤون الاجتماعية منير العرفي على الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن التي سهلت وصول هذه الشحنة، وتأتي الدفعة التي وصلت إلى المدينة ضمن حملات دعم ومؤازرة من الكل القطاعات بما تستطيع في هذه المحنة والظروف التي تمر بها ليبيا لمحاولة وقف زحف الفيروس في البلاد وخدمة للمواطن من أجل الوطن

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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