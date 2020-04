نفت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام العربية نقلا عن مصدر مطلع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بشأن مشاركة مواطنين روس في النزاع الليبي الداخلي، مؤكدة أن تقارير صحفية تزعم عكس ذلك تصنف في خانة “الأخبار الزائفة”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بعض وسائل الإعلام العربية نشرت في 12 أبريل، نقلا عن مصدر “مطلع” مزعوم في حكومة الوفاق غير المعتمدة تقارير تفيد بالقضاء في 10 أبريل في منطقة صلاح الدين على غرفة عمليات تابعة لما يسمى شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة، التي يقال إنها تحارب بجانب الجيش بقيادة حفتر.

هذا ويذكر أن الاتهامات بجلب المرتزقة بدأت منذ عام 2011 لتأجيج الرأي العام ضد النظام الجماهيري في ليبيا عندما سوقت وسائل الاعلام العربية والغربية عن وجود مرتزقة تقاتل مع قوات الشعب المسلح، وهو ما تبين لاحقاً انها اتهامات لا أساس لها من الصحة.

واليوم هاهي الأطراف التي اتهمت النظام بجلب المرتزقة تقوم بذات الفعل.

The post موسكو تكذب الوفاق.. الحديث عن وجود “فاغنر” في ليبيا أخبار زائفة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24