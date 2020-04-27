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موسكو تكذب الوفاق.. الحديث عن وجود “فاغنر” في ليبيا أخبار زائفة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نفت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام العربية نقلا عن مصدر مطلع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بشأن مشاركة مواطنين روس في النزاع الليبي الداخلي، مؤكدة أن تقارير صحفية تزعم عكس ذلك تصنف في خانة “الأخبار الزائفة”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بعض وسائل الإعلام العربية نشرت في 12 أبريل، نقلا عن مصدر “مطلع” مزعوم في حكومة الوفاق غير المعتمدة تقارير تفيد بالقضاء في 10 أبريل في منطقة صلاح الدين على غرفة عمليات تابعة لما يسمى شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة، التي يقال إنها تحارب بجانب الجيش بقيادة حفتر.

هذا ويذكر أن الاتهامات بجلب المرتزقة بدأت منذ عام 2011 لتأجيج الرأي العام ضد النظام الجماهيري في ليبيا عندما سوقت وسائل الاعلام العربية والغربية عن وجود مرتزقة تقاتل مع قوات الشعب المسلح، وهو ما تبين لاحقاً انها اتهامات لا أساس لها من الصحة.
واليوم هاهي الأطراف التي اتهمت النظام بجلب المرتزقة تقوم بذات الفعل.

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تعليق

  • نفس المصادر التى تزعم ذلك قالت ان فاغنر والجندويد انسحبوا من المعركة وقالوا ايضا ان الروس يديروا قاعدة الوطية فخزعبلات بركان الكذب لا تنتهى ولم يقدموا دليل واحد على خزعبلات ولم نرى اسير من الجندويد الذى يسيطر حسب مندوبهم المتخلف بالامم المتحدة على النفط ولا من الشبح فاغنر ولم نرى سوى اسرى من دعش نقلهم الجيش الى بنغازى ومرتزقة من سوريا وتشاد واتراك تم مقتل العشرات منهم الارض بتتكلم عربى !!!

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