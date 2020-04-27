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روسيا: ليس لنا جنود على الأرض في ليبيا  

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 نفت روسيا اليوم الاثنين أي مشاركة لها بالعمليات العسكرية الدائرة في ليبيا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذا النفي جاء على خلفية تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام العربية عن مصدر “مطلع” في حكومة الوفاق عن تدمير مقر قيادة عمليات لشركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بمنطقة صلاح الدين في 10 إبريل، والتي زُعِم – حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية – أنها كانت تقوم بعملياتها منه.
وأوردت الخارجية الروسية في بيانها على موقعها الرسمي “نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي عسكري روسي بمنطقة العمليات العسكرية في ليبيا. ولا توجد أي معلومات موثوق بها، وردت إلى وزارة الخارجية، عن مواطنين روس شاركوا في الاشتباكات المسلحة على أرض ليبيا ولقوا مصرعهم في فترات محددة”.

وبررت الخارجية نشر هذه التسريبات الإعلامية بأنها تهدف لخلق تصور زائف حول أن موسكو تتدخل في المواجهات المسلحة بين الأطراف الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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