روسيا: ليس لنا جنود على الأرض في ليبيا  

نفت روسيا اليوم الاثنين أي مشاركة لها بالعمليات العسكرية الدائرة في ليبيا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذا النفي جاء على خلفية تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام العربية عن مصدر “مطلع” في حكومة الوفاق عن تدمير مقر قيادة عمليات لشركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بمنطقة صلاح الدين في 10 إبريل، والتي زُعِم – حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية – أنها كانت تقوم بعملياتها منه.

وأوردت الخارجية الروسية في بيانها على موقعها الرسمي “نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي عسكري روسي بمنطقة العمليات العسكرية في ليبيا. ولا توجد أي معلومات موثوق بها، وردت إلى وزارة الخارجية، عن مواطنين روس شاركوا في الاشتباكات المسلحة على أرض ليبيا ولقوا مصرعهم في فترات محددة”.

وبررت الخارجية نشر هذه التسريبات الإعلامية بأنها تهدف لخلق تصور زائف حول أن موسكو تتدخل في المواجهات المسلحة بين الأطراف الليبية.

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