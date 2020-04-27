750 ألف يورو تكلفة تغيير «فلاتر» محطة كهرباء جنوب طرابلس

قال رئيس قسم الأجهزة والتحكم الآلي بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، المهندس عبدالستار النايلي، إن المحطة بها خمس وحدات غازية لتوليد الكهرباء، الواحدة منها تستخدم 836 فلتر هواء قيمتها 150 ألف يورو، ما يجعل القيمة الإجمالية لتغيير فلاتر المحطة تصل إلى 750 ألف يورو.

وأوضح النايلي أنه في الظروف الاعتيادية تستبدل الفلاتر كل سنتين، إلا أن الدخان الناتج من حرق القمامة المتراكمة في محيط المحطة يتسبب في تلفها سريعا، حسب تصريحاته في مقطع فيديو على صفحة الشركة العامة للكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

ولفت إلى أن شركة الكهرباء أنفقت مبالغ طائلة من أجل صيانة المحطة على مدار الثلاثة أشهر الماضية، إلا أن استمرار الأزمة جعل المحطة تعمل بوحدتين فقط، بينما تبقى الوحدات الثلاث الأخرى معطلة.

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وأشار إلى أن الحل الوحيد يتمثل في إزالة مكب القمامة القريب من المحطة، مشددا على أن الدخان الناتج من حريق المخلفات يقلل من العمر الافتراضي للوحدات الغازية، كما نبه إلى أنه مع اقتراب شهر الصيف سيزداد استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وسبق أن اقترح النايلي نقل مكب القمامة المجاور للمحطة، وتحويله إلى مشروع استراتيجي بإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء فيه بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاوات.

وأوضح في تصريحات أمس الأحد أن موقع المكب مهم واستراتيجي، فهو يبعد عشرة أمتار فقط عن المحطة، ويمكن الاستفادة منه، لتوافر إمدادات الوقود الرئيسية من الغاز والوقود الخفيف وقربه من محطة الرفع وخزانات الوقود.

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