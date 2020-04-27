رشوان: مرتزقة أردوغان يمثلون ثقلا على تركيا والوفاق

أكد السياسي الليبي سعيد رشوان أن مرتزقة أردوغان الذين جلبتهم تركيا لليبيا تمثل ثقلا سياسيا وأمنيا ضد تركيا والوفاق.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “المرتزقه السوريه التي جلبها الأتراك للقتال في ليبيا تشكل ثقلاً سياسيا وأمنيا ضد تركيا والوفاق لأنها مصنفة بانتمائها لتنظيمات إرهابيه معروفه ومرصودة” مضيفا “لنفس السبب تخلوا عنها في سوريا وبعد تصنيفها تنظيمات دينيه متطرفه (إرهابيه) فعقوبتها وعقوبة المتعاملين معها في ليبيا ستكون قاسية وهزيمتها مؤكده وستظهر في الأيام القادمة أكثر وضوحاً بغض النظر عن من يصنف الجيش الليبي والمتحالفين معه ويتهمهم ببعض التهم التي تروق للجانب المضاد له”

وتابع رشوان “هذا ليس تحريض على القتال وخاصةً في شهر رمضان المبارك والتي أتمنى فيها إيقاف الحرب وصون دماء أهلنا في ليبيا”.