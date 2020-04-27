شركة الكهرباء تؤكد ضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح

ليبيا – ناشد الشركة العامة للكهرباء أبناء الوطن الخيرين ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بضرورة التدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح حتى يتسنى للشركة تشغيل وحدات التوليد المتوقفة وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي.

الشركة العامة للكهرباء جاءت مناشدتها وفقاًً لمكتب الإعلمي التابع لها تلبية لنداءات واستغاثة عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الذين عبروا عن معاناتهم الحقيقة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الشركة على أنه في حال فتح صمام الغاز ستباشر الشركة على الفور بتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي للحد من معاناة المواطنين الاكارم القاطنين بالمناطق التي تقع في أطراف الشبكة الكهربائية.

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