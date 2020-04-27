«رادار إيطالي»: طائرة تابعة لعملية «إريني» حامت حول سفينة تركية متجهة الى غرب ليبيا

ذكر موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي، إن العملية الأوروبية لمراقبة حظر التسليح في ليبيا، إيريني، أطلقت صباح اليوم الإثنين، طائرة من طراز “فيرتشايلد دورنير SA-227DC -N919CK، من قاعدة حلف الناتو “سيغونيلا” في جزيرة صقلية الإيطالية.

ذكر الموقع الذي أعلن تتبعه خط سير الرحلة، أن الطائرة طارت مرة أخرى قبالة ليبيا، وقد أشار المسار إلى أن الطائرة حامت حول سفينة الشحن التركية “باربالي”، التي غادرت من تركيا وتتجه إلى غرب ليبيا.

وسبق أن رصدت “الساعة 24” حركة 3 رحلات جوية متتالية مجهولة بين تركيا وليبيا، رغم تعليق حركة الطيران بين البلدين ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، انطلقت من مطار إسطنبول في تركيا إلى مصراتة، وذلك يوم الجمعة 20 مارس الماضي.

كما رصدت “الساعة 24” يوم السبت 28 مارس الماضي إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوي الليبية من نوع “إيرباص A320-214″، من مطار مصراتة، متجهة إلى مطار إسطنبول بتركيا.

وكان مطار مصراتة الدولي الخاضع تحت سلطة المليشيات المسلحة لحكومة السراج، أعلن في 14 مارس الجاري منع دخول الأجانب وذلك تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن تركيا تواصل تجنيد المرتزقة السوريين الذين تنقلهم إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المرتزقة السوريين في طرابلس بلغ تعدادهم نحو 4750 مرتزقا، في حين أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مرتزق.

الهدف الرئيسي لعملية إيريني هو دعم تنفيذ حظر الأسلحة، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا.