اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للورق

عقدت اللجنة العمومية للشركة العامة للورق والطباعة اجتماعها غير العادي للعام الحالي 2020 ميلادية اجتماعا برئاسة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا رئيس الجمعية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن المشاركون في الاجتماع استعرضوا قرارات المجلس الرئاسي بشأن الشركة العامة للورق والطباعة والمحاضر السابقة للجمعية العمومية وقرار المجلس الرئاسي باستثناء الشركة والإذن لجمعيتها العمومية بالانعقاد.

كما استعرض المشاركون في الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير هيئة المراقبة وقرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المراقبة تحديد مكافاتهم وتعيين مراجعي الحسابات.