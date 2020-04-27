بلدية طبرق تصدر تعليماتها بإستقبال أي ليبي عالق بمصر من أي بلدية في ليبيا

ليبيا – أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تعليماته بإستقبال أي ليبي عالق في مصر من أي بلدية في ليبيا بفنادق طبرق الخاصة بالحجر الصحي وهي ( دار السلام، باب طبرق، زين، اكاكوس).

بوالخطابية قدم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس شكره وتقديرة لأصحاب هذه الفنادق، مطالباً الجميع بالمحافظة وعدم الإختلاط والزيارات وإحترام رجال الأمن والإنصياع للتعليمات الصادرة أثناء فترة الحجر لمدة 14 يوم.

وأكد على دور لجنة مكافحة الكورونا ومديرية الأمن في حماية الفنادق المذكورة وأنها تقوم بواجبها على أكمل وجه كذلك رجال القوات المسلحة، نافياً صحة ما يتم تداوله بشأن خروج بعض من العالقين من هذه الفنادق.



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