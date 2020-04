مركزي طرابلس يعدل مواعيد العمل الرسمية داخل المصارف

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الإثنين، أنه تم تعديل مواعيد العمل داخل المصرف، وفقا لمواعيد حظر التجول التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تعديل مواعيد العمل بالمصرف ليبدأ التعامل مع الجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا، مشيرا إلى أن مواعيد العمل بالنسبة للعاملين بالمصرف ستبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً.

