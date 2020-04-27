عقوب: مناطق سيطرة الحكومة الليبية تجاوزت مرحلة الخطر

بنغازي-العنوان

قال سعد عقوب وزير الصحة “إن البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية تجنبت مرحلة الخطر، في حال تجاوزنا أزمة عودة العالقين في الخارج والتزامهم بإجراءات الحجر الصحي في مواجهة جائحة كورونا وإحكام الدخول عبر منافذ البلاد”، بحسب بيان وزارة الصحة.

وأكد عقوب أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات جاهزة لفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يوماً.

وطالب عقوب المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن والحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور والحرص على اتباع نظام غذائي صحي يقوي الجهاز المناعي.

وقال عقوب “حصدنا نتائج جيدة وتجنبنا الخطر، ولكن بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل في حالة التزام المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بإجراءات الحجر الصحي واتباع كافة تعليمات وتوصيات اللجنة العليا واللجنة الاستشارية والإرشادات الصحية لتحقيق نتائج أفضل حيث أن التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا يبقى السبيل الأنجح للسيطرة على الوباء”.

وشدد عقوب على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي والانضباط بتعليمات الدولة مشيرا إلى أنها واجب وطني يهدف إلى حماية المصلحة العامة وسيمكننا من الانتصار في حربنا على فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كافة من دخلوا البلاد من دول الجوار سيدخلون إلى الحجر صحي إجباري ضمن تدابير منع تفشي كورونا وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار كورونا، مؤكدا أنهم سيعودون إلى منازلهم فور انتهاء مدة الحجر الصحي.