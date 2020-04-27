الأردن: ندعم الدعوة الأوروبية المشتركة لهدنة إنسانية في ليبيا

ليبيا – أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين أن الأردن يدعم الدعوة المشتركة لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية إلى هدنة إنسانية في ليبيا واستلهام روح شهر رمضان واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

الصفدي قال بحسب قناة”المملكة” الأردنية إن دعم المملكة للدعوة الأوروبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة والقائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وبين أن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها”.

وشدد الصفدي على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وقف كل النزاعات.

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