مؤسسة النفط :إيرادات مارس بلغت 1.093 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيراداتها خلال شهر مارس المنصرم من المنتجات النفطية بلغت 1.093 مليار دولار أمريكي (1.093.537.953 دولار) وذلك بعد تحصيل إيرادات مستحقة من مبيعات شهر يناير.

وأكدت المؤسسة في بيان لها تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.30 بالمئة الأمر الذي كبد الاقتصاد الوطني خسائر هائلة. كما انخفضت المنتجات النفطية إلى الصفر خلال شهر مارس نتيجة توقف المصافي بسبب الاقفالات غير القانونية وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي مؤخرا بمعدل 200 مليون قدم مكعب يوميا بسبب إقفال صمام سيدي السائح.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “لقد تكبدت ليبيا خسائر هائلة خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الاقفالات غير القانونية التي طالت العديد من منشآت النفط والغاز. كما أنّ الأمر لا يقف عند هذا الحدّ، حيث إنّ التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤدي إلى أضرار ماديّة كبيرة، ممّا سيكلّفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة.”

وتابع “أنّ كافّة الليبيين في كامل أنحاء البلاد هم أول المتضررين من هذه الإقفالات غير القانونية حيث سيؤدّي هذا الانخفاض في الإيرادات إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة، وسيعرقل المساعي الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان مستقبل أكثر إشراقا للشعب الليبي”.

وأوضحت المؤسسة أنها تقوم بتحويل كافّة الإيرادات المُحصّلة من مبيعات منتجات النفط والغاز إلى مصرف ليبيا المركزي؛ ولا تتخذ المؤسسة أي قرارات بشأن كيفية إنفاق الإيرادات المباشرة التي تحققها كما تعتمد في عملها على الميزانيات التي تخصصها لها الحكومة.