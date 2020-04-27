«أجوكو»: تغيير محركات 6 مولدات كهرباء في حقل البيضاء

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» تغييرمحركات وناقل الحركة لستة مولدات كهرباء غازية في حقل البيضاء.

وتعاقدت «أجوكو» مع شركة «سولار» الأميركية لتنفيذ مشروع صيانة وفحص المولدات، إضافة إلى تحديث أنظمة التحكم بها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واتفقت «أجوكو» مع الشركة الأميركية، وهي المصنعة للمولدات، على استبدال محرك كل مولد، وأخذ القديم كبديل، ما يقلص فترة الصيانة بدلًا عن إرسال المحركات للصيانة في الخارج، الأمر الذي يستغرق فترات طويلة تصل إلى سنة، وبالتالي تفيد تلك الطريقة في تقليل فاقد الكهرباء لهذه المعدات.

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وأشار البيان إلى الانتهاء من تركيب جميع الأعمال المدنية للمشروع، واستبدال مصفيات الهواء للمولدات، وجارٍ العمل على استكمال تحديث وتركيب منظومة التحكم بنسبة إنجاز 85%، كما يجري استكمال أعمال تحديث وتركيب منظومات الإطفاء والحماية والسلامة الخاصة بالمولدات.

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