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روسيا تعلق تصدير الحبوب.. كيف ستتأثر ليبيا؟

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقفت الجمارك الروسية الأحد إصدار شهادات تصدير للحبوب حفاظا على مخزونها وللسيطرة على الأسعار في خطوة متوقعة بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية على العالم.

 ولن يقف منع التصدير عند الحدود الروسية بعدما اتفقت حكومة الوفاق في أكتوبر الماضي مع روسيا لتوريد مليون طن قمح هذا العام لتغطية حاجة ليبيا من الحبوب لتغذية السوق المحلية وتعزيز المخزونات، وتستهلك ليبيا نحو 1.300 مليون طن سنويا ما يعني أن الواردات الروسية تمثل نحو 80٪ من حاجة ليبيا الفعلية من واردات الحبوب.

 واستغل بعض التجار أزمة كورونا وحلول شهر رمضان ليبيع البعض منهم كيس الدقيق وزن 50 كيلو غراما بأكثر من  100دينار الأمر الذي دفع بوزارة الاقتصاد لتحديد السعر وبنفس الكمية بـ 70 دينارا للكيس وسط تخوفات من خبراء الاقتصاد أن توثر إجراءات الدول بخصوص وقف التصدير على عدد من السلع بينها القمح على المخزونات الاستراتيجية في ليبيا مطالبين  وزارة الاقتصاد بتوضيح سريع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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