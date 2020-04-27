«الأطرش» لـ«بركان الغضب»: أنحنى أمامكم يا من تسطرون أنصع صفحات التاريخ

علق رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش، على صورة لإفطار مليشيات “بركان الغضب” قائلاً: “صحة فطوركم ايها الرجال الأحرار، انتم تسطرون انصع صفحات التاريخ الذي شوهه اشباه الرجال” على حد قوله.

أضاف “الأطرش” الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “أستاذ القانون الدولي”، وصاحب الدعوة الشهيرة بتنفيذ عمليات إنتحارية في مدينة بنغازي، مخاطباً المليشيات على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “أنتم من تعجز الكلمات عن وصفكم كم نحن فخورين ومتشرفين بكم حفظكم الله ورعاكم منحنيا تقبلوا احترامي وتقديري” على حد قوله.

وسبق أن دعا “الأطرش”، إلى تنفيذ عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، ردًا على أعمال الجيش الليبي في طرابلس والتي وصفها بالهمجية مشددًا على ضرورة نقل المعارك إلى مناطق مختلفة سواء بالنسبة للدول المتدخلة بليبيا أو بالنسبة للقوات المعتدية على العاصمة.

وأكد «الأطرش» في مداخلة تليفزيونية عبر «قناة ليبيا بانوراما» الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان، في وقت سابق، على ضرورة أن يتذوق الخصم طعم الألم لأنهم باتوا يكررون نفس القصة لفترة طويلة من الزمن، خاصة وأن هناك آلاف العمليات العسكرية التي نفذها الطيران النفاث والمسير، وكذلك الأسلحة التي عفا عليها الزمن ولم يعد بإمكانها تحديد الأهداف، واصفًا تلك العمليات بأنها إجرامية وقد رأها العالم وأصبحت مثبته.