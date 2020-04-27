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«الأطرش» لـ«بركان الغضب»: أنحنى أمامكم يا من تسطرون أنصع صفحات التاريخ

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

علق رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش، على صورة لإفطار مليشيات “بركان الغضب” قائلاً: “صحة فطوركم ايها الرجال الأحرار، انتم تسطرون انصع صفحات التاريخ الذي شوهه اشباه الرجال” على حد قوله.

أضاف “الأطرش” الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “أستاذ القانون الدولي”، وصاحب الدعوة الشهيرة بتنفيذ عمليات إنتحارية في مدينة بنغازي، مخاطباً المليشيات على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “أنتم من  تعجز الكلمات عن وصفكم كم نحن فخورين ومتشرفين بكم حفظكم الله ورعاكم  منحنيا تقبلوا احترامي وتقديري” على حد قوله.

وسبق أن دعا “الأطرش”، إلى تنفيذ عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، ردًا على أعمال الجيش الليبي في طرابلس والتي وصفها بالهمجية مشددًا على ضرورة نقل المعارك إلى مناطق مختلفة سواء بالنسبة للدول المتدخلة بليبيا أو بالنسبة للقوات المعتدية على العاصمة.

وأكد «الأطرش» في مداخلة تليفزيونية عبر «قناة ليبيا بانوراما» الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان، في وقت سابق، على ضرورة أن يتذوق الخصم طعم الألم لأنهم باتوا يكررون نفس القصة لفترة طويلة من الزمن، خاصة وأن هناك آلاف العمليات العسكرية التي نفذها الطيران النفاث والمسير، وكذلك الأسلحة التي عفا عليها الزمن ولم يعد بإمكانها تحديد الأهداف، واصفًا تلك العمليات بأنها إجرامية وقد رأها العالم وأصبحت مثبته.

الوسوم

طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نعم انتم في قاموسكم ايها العملاءءء لاتعرفون سوى الانحناء والانبطاح…..كل الشموخ والوقوف بعزة وكرامة لجيش الليبي بقيادة الرمز الوطني
    حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

    رد
  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة إنحني ياأطرش ياخائن مع الخونة وقبل وإلحس اقدام اللص اردوعان ياخونة لادين ولاوطن تخونون كما تتنفسون:

    إنحني ياأطرش يا أعمي يا أصم وقبل وألحس أقدام اللص اردوغان ياكلب
    هكذا تفعل الكلاب
    صحيح أطرش واصم وأعمي
    لو ان لليبيا جيش منذ زمن لأذاقكم الجيش والشعب الخزي
    ولما جلستم سنه واحدة تخونوا وترسلوا الجزيه يوميا للص اردوغان يالصوص الشعب الليبي
    ولكن الشعب البطل وجيشه تلبطل لن يتركوكم وسيرسلونكم الي مزبلة التاريخ
    الأسود بلا رجعة مثلما فعلنا بالخونة أمثالكم والخائن مرسي
    وأسقط الشعب صاحب الشرعية مجلسهم تحت الأقدام بلا رجعة غي مزبلة التاريخ
    مثلما ايقط الشعب الليبي سرعيتكم ولكن متأخرا جدا فقدإاحتليتم السلطة لسنوات في غياب جيش أبناء الشعب وصاحب الأرض
    فانحني يا أطرش والحس اقدام الاتراك الذي جلبتموهم هكذا تفعل الكلاب امثالك يا خائن ياديوث
    ياخونة
    انكم تخونون وتكذبون كما تتنفسون
    -وإن خانوك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم – صدق الله العظيم
    وان شاء الله نصر الله قريب

    رد
  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة إنحني ياأطرش ياخائن مع الخونة وقبل وإلحس اقدام اللص اردوعان ياخونة لادين ولاوطن تخونون كما تتنفسون:

    إنحني ياأطرش يا أعمي يا أصم وقبل وألحس أقدام اللص اردوغان ياكلب
    هكذا تفعل الكلاب
    صحيح أطرش واصم وأعمي
    لو ان لليبيا جيش منذ زمن لأذاقكم الجيش والشعب الخزي
    ولما جلستم سنه واحدة تخونوا وترسلوا الجزيه يوميا للص اردوغان يالصوص الشعب الليبي
    ولكن الشعب البطل وجيشه تلبطل لن يتركوكم وسيرسلونكم الي مزبلة التاريخ
    الأسود بلا رجعة مثلما فعلنا بالخونة أمثالكم والخائن مرسي
    وأسقط الشعب صاحب الشرعية مجلسهم تحت الأقدام بلا رجعة غي مزبلة التاريخ
    مثلما اسقط الشعب الليبي شرعيتكم ولكن متأخرا جدا فقدإحتليتم السلطة لسنوات في غياب جيش أبناء الشعب الليبي وصاحب الأرض
    فانحني يا أطرش والحس اقدام الاتراك الذي جلبتموهم هكذا تفعل الكلاب امثالك يا خائن ياديوث
    ياخونة
    انكم تخونون وتكذبون كما تتنفسون
    -وإن خانوك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم – صدق الله العظيم
    وهذه نهاية الخونة
    وان شاء الله نصر الله قريب

    رد

  • انحني للمجرمين وللملشيات ومهربي الوقود وتجار البشر ومجالس الشورى الإرهابية ومرتكبي المجازر في غرغور والقربوللي وورشفانه وغات ولا تنسى المرتزقة السوريين من جبهة النصر فكل هؤلاء يسطرون انصع صفحات التاريخ من أجل بناء دولة مدنية.

    رد