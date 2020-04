قال رئيس قسم الأجهزة والتحكم الآلي بمحطة كهرباء جنوب طرابلس عبدالستار النايلي، إن المحطة بها خمس وحدات غازية لتوليد الكهرباء، الواحدة منها تستخدم 836 فلتر هواء قيمتها 150 ألف يورو.

وأكد النايلي فى مقطع مرئي عبر صفحة الشركة العامة للكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الفلاتر يتم استبدالها كل سنتين في الظروف العادية، ولكن الدخان الناتج من حرق القمامة المتراكمة في محيط المحطة يتسبب في تلفها سريعا،

وأشار النائب إلى أن استمرار الحرائق جعل المحطة تعمل بوحدتين فقط، بينما تبقى الوحدات الثلاث الأخرى معطلة، مشددا على أنه يجب إزالة مكب القمامة القريب من المحطة.

هذا ويذكر أن الشركة سبق وناشدت المسؤولين بسرعة نقل مكب القمامة من مكانه بتأثر الشركة بالحرائق الناتجة عنه و يؤثر على الفلاتر بها ويكلفها مبالغ طائلة.

The post النايلي : 150 الف يورو تكلفة تغيير فلاتر وحدة توليد الكهرباء بمحطة جنوب طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24