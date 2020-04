وزعت الهيئة الليبية للاغاثة، الإثنين، مساعدات إنسانية على 175 رجلاً وامرأة محتجزون في مركز إيواء طريق السكة بطرابلس.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المساعدات عبارة عن مواد أساسية ومستلزمات النظافة، مؤكدة أن اللاجئين الذين يعيشون في هذه المرافق المزدحمة يحتاجون إلى هذه المساعدة أكثر من أي وقت مضى.

