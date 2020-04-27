

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 April, 2020

كشف رئيس قسم الأجهزة والتحكم الآلي بمحطة كهرباء جنوب طرابلس عبدالستار النايلي ،اليوم الاثنين ،أن المحطة بها خمس وحدات غازية لتوليد الكهرباء، الواحدة منها تستخدم 836 فلتر هواء قيمتها 150 ألف يورو.

وقال النايلي إن الفلاتر يتم استبدالها كل سنتين في الظروف العادية، ولكن الدخان الناتج من حرق القمامة المتراكمة في محيط المحطة يتسبب في تلفها سريعا ،مشيرا إلى أن استمرار الحرائق جعل المحطة تعمل بوحدتين فقط، بينما تبقى الوحدات الثلاث الأخرى معطلة، مشددا على أنه يجب إزالة مكب القمامة القريب من المحطة.

هذا ويذكر أن الشركة سبق وناشدت المسؤولين بسرعة نقل مكب القمامة من مكانه بتأثر الشركة بالحرائق الناتجة عنه و يؤثر على الفلاتر بها ويكلفها مبالغ طائلة.