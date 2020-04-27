البعثة الأممية: تركيا تعتبر ليبيا حقل تجارب لأسلحتها.. والشحنات تصل يوميا إلى مصراتة وطرابلس

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفياني ويليامز، أن تركيا تعتبر ليبيا حقل تجارب لأسلحتها المختلفة، مشيرة إلى أن ليبيا تشهد الآن خرقًا واسعًا وخطيرًا لحظر السلاح.

وحذرت ويليامز، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، من أن دول شمال إفريقيا أصبحت “حقل تجارب” للأسلحة الجديدة.

وقال “هناك العديد من الدول تشعل النار في المنطقة، وتركيا تأتي في مقدمة تلك الدول”، مشددة على أن البعثة الأممية ترصد بشكل يومي دخول شحنات جديدة من السلاح إلى ليبيا، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لقرارات قمة برلين حول ليبيا.

وأضافت “تركيا ترسل سلاحها في ليبيا عن طريق سفن شحن تأتي من تركيا لمصراتة وطرابلس”.

وكان موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، قد أعلن أن العملية الأوروبية لمراقبة حظر التسليح في ليبيا، إيريني، أطلقت صباح اليوم الاثنين، طائرة من طراز “فيرتشايلد دورنير SA-227DC -N919CK، من قاعدة حلف الناتو «سيغونيلا» في جزيرة صقلية الإيطالية.

وذكر الموقع الذي أعلن تتبعه خط سير الرحلة، أن الطائرة حلقت مرة أخرى قبالة ليبيا، وقد أشار المسار إلى أن الطائرة حامت حول سفينة الشحن التركية «باربالي»، التي غادرت من تركيا وتتجه إلى غرب ليبيا.