الإعلام الحربي: تحرير العاصمة من الإرهاب بات وشيكا

طرابلس–العنوان

قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، “إن سيطرة الجيش الوطني على العاصمة طرابلس باتت وشيكة”، وأكدت أن “أيام المجموعات المسلحة المسيطرة عليها أصبحت معدودة”.

وفي بيان لها أضافت الشعبة، “نبشر كافة الليبيين أن تحرير العاصمة من براثن الإرهابيين المتحالف مع الغزاة الأتراك قد اقترب وأن أيامهم أصبحت معدودة وسنحتفل بالنصر المُؤزر بساحة الشهداء قريبا بعون الرحمن”.

وكان قد أكد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، أن الجيش الوطني ماضٍ في محاربة المجموعات المسلحة وسيكون في الموعد حتى تحرير العاصمة طرابلس.