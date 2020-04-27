ويليامز تتهم تركيا بإشعال الصراع في المنطقة وعلى رأسها ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن شمال أفريقيا تحولت مؤخرًا إلى منطقة تجريبية للأسلحة الجديدة، في إشارة إلى انتهاك قرار حظر الأسلحة بشكل خطير في ليبيا.

ويليامز اتهمت ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “دويتشه فيله”، تركيا بإشعال الصراع في المنطقة وعلى رأسها ليبيا، قائلة: “إننا نكتشف دخول الأسلحة إلى البلاد كل يوم، رغم القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين في منتصف يناير الماضي، لكن حظر الأسلحة انتهك بشكل واضح من قبل بعض الدول”.

وأكدت أن السفن المحملة بالأسلحة تصل من تركيا إلى طرابلس ومصراتة، كما أن دولة الإمارات ترسل كذلك مئات من طائرات الشحن إلى ليبيا.

ودعت ستيفاني ويليامز، قبل أيام، طرفي الصراع الليبي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء النزاع قبل ساعات من أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت في مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع الصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة في جنيف، نقلته وكالة “سبوتنيك”، إن المدنيين الليبيين يعيشون ظروفًا صعبة للغاية ما بين القتال المستمر، الذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا الذي يهدد الجميع.

وأضافت “ليبيا أصبحت ساحة اختبار لجميع أنواع الأسلحة الجديدة، وندعو كل من ينتهك حظر الأسلحة، بما في ذلك الدول التي جلست سوية إلى الطاولة في برلين ووقعت على وثيقة، لكنها تواصل انتهاك الحظر، إلى التوقف عن القيام بذلك”.

وأشارت إلى أنه من “بين الأسلحة الجديدة في ليبيا، تم الكشف عن قنابل حرارية – قنابل فراغية تم استخدامها في الضواحي الجنوبية لطرابلس، بالإضافة إلى أجهزة متفجرة للمقاتلين، مؤكدة أن حظر الأسلحة لا ينتهك عن طريق الشحنات البحرية فحسب، بل يتم عن طريق الجو مع المقاتلين، الذين يأتون إلى ليبيا من بلدان أخرى، وفي الوقت نفسه، حركة الشحن البري مع ليبيا مستمرة.

وأوضحت أن اتصالات الأمم المتحدة مستمرة مع الوفود التى شاركت فى المباحثات السياسية الليبية التى تعرف باسم “5 + 5” فى جنيف من قبل وبهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك بهدف أن يعود المسار السياسي إلى الانعقاد فى جنيف بمجرد أن تزول قيود الحركة المفروضة حول العالم بسبب انتشار وباء كورونا.

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