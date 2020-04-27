سعد عقوب: تجنبنا مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

قال وزير الصحة سعد عقوب إن البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية تجنبت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه أزمة عودة العالقين في حال عدم التزامهم بإجراءات الحجر الصحي.

وأوضح عقوب أن فرق الرصد والتقصي بالبلديات جاهزة لفحص ومتابعة المواطنين القادمين، وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وذلك حتى انتهاء فترة الحجر التي تستمر 14 يوما.

وأهاب وزير الصحة بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة إلى ضرورة الالتزام بالتباعد، وتقليل المخالطة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والحجر الصحي، مضيفا أن الانضباط بتعليمات الدولة واجب وطني يهدف إلى حماية المصلحة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا