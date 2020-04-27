الخارجية الموريتانية تنفي استقالة ولد الشيخ ليكون مبعوثا لليبيا

نفت وزارة الخارجية الموريتانية أن يكون الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد قدم استقالته لرئيس الحكومة استعدادا لتعيينه مبعوثا أمميا في ليبيا.

وأكد مصدر في الخارجية الموريتانية هذاالنفي تفنيدا لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية بخصوص تقديم الاستقالة مؤكدا أن الوزير مستمر في منصبه ويتابع حاليا ظروف إيواء المواطنين العالقين في الخارج بسبب إغلاق الحدود لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أنه رغم أن ولد الشيخ أحمد جدير بتولي منصب المبعوث الأممي في ليبيا نظرا لسجله السابق كنائب للمبعوث الأممي في ليبيا ثم مبعوثا أمميا في اليمن لكن ليس هناك أي شيء رسمي بهذا الخصوص.

وكان موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي كشف عن مفاوضات جرت لتعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا خلفا لغسان سلامة مشيرا إلى أن اسم ولد الشيخ أحمد على رأس القائمة الطويلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لشغل منصب المبعوث الخاص لليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية