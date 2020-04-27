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سقوط عدة قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسقوط عدة قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة بالعاصمة طرابلس.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أفادوا بأن قصفا بالمدفعية الثقيلة استهدف منطقة عين زارة، كما تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش بمنطقة المشروع.

وفي وقت سابق، اعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف بمنطقة الشريدات بالقره بوللي فجر اليوم.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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