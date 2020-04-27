سقوط عدة قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة

عن مصدر الخبر
قناة ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
اللجنة الفرعية لمكافحة كورونا باجدابيا تلوح بالاستقالة
تم النشر منذُ 39 ثانية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
ما خلفيات العملية الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا؟
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
السعيدي: الميليشيات في المنطقة الغربية لم تصن العهد
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
ما تسمى بـ بركان الغضب تعلن استهداف طيران الوفاق لتمركزات للجيش داخل قاعدة الوطية الجوية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك