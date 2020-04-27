وزارة الصحة تتفقد مستشفى قمينس القروي

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية أمس جولة تفتيشية تفقدية مفاجئة في مستشفى قمينس القروي لمتابعة سير العمل في ظل أزمة الطوارئ الراهنة بالبلاد.

ووفق الوزارة فإن الجولة تمت رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بنغازي وذلك بهدف الاطلاع عن احتياجات المستشفى وتذليل كافة العراقيل والصعاب التي تواجه سير العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمستحقيها.

وفي السياق وجهت وزارة الصحة الشكر والتقدير لكافة العاملين بالوزارة على المجهودات الجبارة والمتواصلة لمجابهة الوباء وتذليل كافة الصعاب بالمرافق الصحية في حالات الطوارئ.

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