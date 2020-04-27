“محمد عبيد” يطالب السراج بإطلاق اسم “الكيب” على شارع “المسيرة الكبرى” بطرابلس

طالب الناشط المدني محمد عبيد، رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بإطلاق اسم المرحوم الدكتور عبد الرحيم خالد الكيب، رئيس الوزراء الأسبق على أحد شوارع مدينة طرابلس وتحديدا شارع “المسيرة الكبرى”.

جاء ذلك في تدوينة لـ”محمد عبيد” على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، حيث أوضح في طلبه لـ”السراج” أن ذلك يأتي تكريما مستحق للدكتور عبد الرحيم خالد الكيب.

جدير بالذكر أن عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الأسبق، توفى، الثلاثاء الماضي، إثر نوبة قلبية، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.

وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011، وكان رئيس المؤتمر الوطني العام حينها محمد يوسف المقريف، قد اتهم «الكيب» بإنفاق 5 مليار على الاثاث والقرطاسية، ليخرج بعد ذلك -الكيب- في لقاء مصور ليوضح أن هذا الرقم الضخم شمل 30 بندًا وليس الأثاث المكتبي فقط، حيث تم إنفاق 102 مليون دينار فقط على الأثاث.

وكان «الكيب» قد تخرج في جامعة طرابلس وحصل على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية عام 1973، وانضم لجامعة ألاباما كأستاذ مساعد في الهندسة الكهربائية في عام 1985، ثم صار أستاذا في عام 1996، وقد عمل أستاذا في جامعة ولاية كارولينا، وجامعة ألاباما، وفي الجامعة الأمريكية في مدينة الشارقة، ومؤخرا عمل في معهد البترول في الإمارات العربية المتحدة.

وشغل «الكيب» العديد من المناصب من بينها منصب عضو في مجلس إدارة العربية للعلوم والتكنولوجيا 2001-2007، وهو عضو في العلوم والتكنولوجيا لوحة، والبنك الإسلامي للتنمية، وعضوا في المجلس الاستشاري بالمعهد الكوري للمهندسين الكهربائية، وجمعية هندسة كهربائية، واستشاري بمجلس إدارة المجلة الدولية للابتكارات في نظم الطاقة والطاقة.