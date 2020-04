لافروف: ليبيا هُدمت من أجل إسقاط النظام ومستمرون في البحث عن حلول للأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، أن روسيا ستستمر في مساهمتها من أجل تسوية النزاع في ليبيا، والبحث عن سبل للخروج من الأزمة التي تعاني منها.

وقال لافروف خلال محاضرة له لطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إن روسيا ستجتهد من أجل إيجاد طرق للخروج من الأزمة التي اجتاحت ليبيا بعد أن قامت قوات حلف الناتو بانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي وقصفت ليبيا في عام 2011، موضحا أن ليبيا هدمت من أجل هدف أناني ضيق الأفق وهو إسقاط النظام الجماهيري.

وأشار إلى أن ليبيا أصبحت بعد أحداث 2011 مباحة يعبر أراضيها الإرهابيون المتوجهون إلى الجنوب وتجرى عبرها عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، ويندفع المهاجرون غير الشرعيين من خلالها إلى أوروبا.

