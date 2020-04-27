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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 April, 2020

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأجبان من أحد محلات الجملة في منطقة الدريبي، بعد إجراء فحص التحلل عليها، وثبوت مخالفتها للاشتراطات الصحية.

وقال المكتب الاعلامي بالمديرية أن هذه الكميات من الأجبان وجدت مخزنة في ظروف سيئة و بالمخالفة للاشتراطات الصحية الواجب اتباعها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء ضمن الحملة الوطنية للأمن الغذائي التي تشرف عليها المديرية بمشاركة فاعلة لمركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، و جهاز الحرس البلدي بالمدينة.