أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، عن عدم تسجيل أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالى عقب فحص 82 عينة اليوم.

