الوطني لمكافحة الأمراض : خلو 82 عينة من فيروس كورونا

أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، الإثنين، عن عدم تسجيل أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالى.

وقال المكتب الإعلامي للمركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا لفحصها.

وأوضح المكتب أن نتائج الفحص المخبري جاءت سلبية وأثبتت خلو جميع العينات من الفيروس.

